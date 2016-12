Divorţ în familia Prigoană? Adriana a părăsit căminul conjugal

Divorț în familia Prigoană? Adriana a părăsit căminul conjugal

Ştire online publicată Vineri, 10 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Silviu Prigoană a depus o plângere la Direcția de Protecție a Copilului Sector 3, în care își reclamă soția că a părăsit căminul conjugal și cere încredințarea, în regim de urgență, a celor doi copii minori.După patru divorțuri și cinci ani de mariaj aparent liniștit, Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au ajuns din nou la cuțite. Sâmbătă, Bahmuțeanca și-a luat copiii minori, pe Mihai Maximus (5 ani) și Eduard Gabriel (2 ani), și a plecat la un resort de lângă București.Deputatul pedelist nu a stat cu mâinile în sân și a sesizat toate autoritățile competente, cerând la tribunal încredințarea minorilor. Marți, Prigoană a depus o plângere la Direcția de Protecție a Copilului Sector 3, în care își reclamă soția că a părăsit căminul conjugal și cere încredințarea, în regim de urgență, a celor doi copii minori. Mai mult, bărbatul a formulat la poliție o plângere cu același subiect.„E foarte urât ce se în-tâmplă! Eu nu meritam asta și nici copiii mei. Ce o să zică când o să învețe să citească?! Sunt aici cu copiii. Am fost la un avocat, să vedem ce facem. Nu știu deocamdată absolut nimic. Probabil e foarte supărat după campania electorală, altfel nu îmi explic, eram foarte supărați și acasă, nu era o atmosferă prea plăcută. Am preferat să vin câteva zile și să stau aici, să-mi aerisesc creierul. Îmi tremură mâinile, credeți-mă, mâine (n.r. astăzi) trebuia să am o operație, o procedură. Nici nu știu dacă mă duc. Nu m-a mai sunat, e plecat la Belgrad, nici nu mai are semnal la telefon. Nu înțeleg nimic, ce mi se întâmplă, că nu l-am înșelat, n-am lipsit noaptea de acasă. Nu știu când se întoarce”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Cancan.