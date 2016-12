DIVORŢ BOMBĂ ÎN LUMEA ARTISTICĂ

DIVORȚ BOMBĂ ÎN LUMEA ARTISTICĂ

Ştire online publicată Marţi, 04 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Gwen Stefani și soțul său, Gavin Rossdale, chitaristul și unul dintre soliștii grupului 'Bush', au înaintat actele de divorț, după treisprezece ani de căsnicie, potrivit portalului TMZ, citat de UPI.com.Solista trupei 'No Doubt' a motivat în cererea de divorț neînțelegeri ireconciliabile, scrie portalul TMZ. Gavin Rossdale a depus și el cererea de divorț în același timp.'Din moment ce amândoi am ajuns la decizia de a nu mai fi căsătoriți, rămânem parteneri în ce privește rolul de părinți și suntem deciși să creștem împreună cei trei băieți ai noștri într-un mediu sănătos și fericit', au transmis cei doi într-o declarație pentru portalul E! News, cerând totodată jurnaliștilor să le fie respectată intimitatea până la finalizarea divorțului.Rossdale și Stefani au cerut în actele de divorț custodia comună a celor trei băieți: Kingston (9 ani), Zuma (6 ani) și Apollo (1 an). Rossdale mai are o fată dintr-o relație anterioară.