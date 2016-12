Diva jazzului modern, Diana Krall, concertează la Bucureşti

Diva jazzului modern, Diana Krall, concertează la București

Ştire online publicată Luni, 13 Aprilie 2009.

Cântăreața canadiană Diana Krall, o figură emblematică a jazz-ului modern, vine la București pentru a susține un concert toamna aceasta, pe 22 noiembrie, la Sala Palatului, informează organizatorii evenimentului, Emagic. Concertul celebrei artiste va fi inclus în turneul de promovare a celui mai recent album al său, intitulat „Quiet Nights”, care, în această lună, a fost lansat și în România, de casa de discuri Universal Music. Biletele vor fi puse în vânzare începând de luni, pe www.myticket.ro și în rețeaua magazinelor Diverta, la următoarele categorii de preț, în funcție de poziția ocupată în sală: 500, 300, 220, 150 și 100 de lei. Cu o carieră de peste 20 de ani, Diana Krall a promovat jazz-ul modern, pe care l-a îmbogățit cu o interpretare proprie, caldă și senzuală. Baladele clasice cu bogate influențe ale muzicii pop au devenit apanajul unui stil unic și inconfundabil al celei care avea să fie supranumită „diva jazzului modern”. Născută într-o familie de muzicieni din Nanaimo, British Columbia, Canada, Diana Krall a început să ia lecții de pian la vârsta de 4 ani, în liceu fiind deja membră a unui grup de jazz. La 15 ani a început să cânte în restaurantele chic ale orașului natal, iar doi ani mai târziu a participat la Vancouver International Jazz Festival, unde a și câștigat o bursă de studiu la Berklee College of Music, în Boston. Vocea specială și maniera aparte de interpretare ale Dianei Krall au atras atenția unor cunoscuți oameni de muzică, printre care basistul Ray Brown și toboșarul Jeff Hamilton, care au încurajat-o să se mute în Los Angeles, unde avea să-l întâlnească pe celebrul pianist Jimmy Rowles. Impresionat de stilul ei, Jimmy Rowles a devenit profesorul de pian al Dianei, fiind toto-dată și cel care a sprijinit-o în debutul carierei. În 1993, Diana Krall a lansat primul album, „Stepping Out”, pentru care a colaborat cu John Clayton și Jeff Hamilton. Materialul a atras atenția producătorului Tommy LiPuma, alături de care Diana a înregistrat cel de-al doilea album, „Only Trust Your Heart”, lansat în 1995. Al treilea album, „All for You: A Dedication to the Nat King Cole Trio”, a avut un succes impresionant, care după nominalizarea la premiile Grammy a rămas timp de aproape 70 de săptămâni în clasamentul Billboard Jazz. Au urmat alte zece albume cu vânzări record - printre care „The Look of Love”, primul Top 10 în Billboard 200, sau „Diana Krall: Live in Paris”, primul album live din carieră - recompensate cu numeroase discuri de platină, nominalizări și premii, inclusiv două trofee Grammy pentru „Best Jazz Vocal Performance”, în 1999, și „Best Jazz Vocal Album”, în 2002.