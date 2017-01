Distracţie în cluburi, de Halloween

Distracție în cluburi, de Halloween

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Friends & Co Chiar dacă Halloween-ul nu este o sărbătoare românească, cei de la Friends & Co. consideră că este un alt prilej de a bea. Drept urmare, vă invită în această sâmbătă, 30 octombrie, de la ora 22.00, la o petrecere de Halloween la care toți cei costumați vor primi un Bloody Mary din partea casei. Club Pulse Noaptea în care vampirii și vrăjitoarele apar în oraș, iar pisicile negre vă dau târcoale nu e semn rău! E noaptea de Halloween în Club Pulse. Sâmbătă, 30 octombrie, vă așteptăm la petrecerea care va crește pulsul celor mai înfricoșători petrecăreți cu Bloody Mary. Oare cine supraviețuiește până dimineață? Club Next Evan Williams Bourbon și Club Next vă invită sâmbătă seara la petrecere de Halloween. Cele mai frumoase costume și măști vor fi premiate. Nu va lipsi nici concursul de helium karaoke. BT Cafe Sâmbătă, 30 octombrie, e Halloween Party și la BT Cafe. Toți cei care vin costumați până la ora 22.00 primesc un cocktail gratuit din partea casei. White Club & Cafe White Club & Cafe te așteaptă în această sâmbătă, pe 30 octombrie, la Halloween Party. Vino cu cel mai înfricoșător costum și vei fi premiat. Club Crush Sâmbătă, 30 octombrie, în Club Crush are loc Halloween Fashion, colecția 2009-2010, „Atitude” by Merci. Karaoke Cafe Scoate costumul de la naftalină! Halloween a revenit și te așteaptă la Karaoke Cafe sâmbătă, 30 octombrie, la un party de zile mari.