„Dintr-o curvă nu poţi face femeie de casă“

Denisa Nechifor despre Bianca:

„Dintr-o curvă nu poți face femeie de casă“

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu știe ce-o scoate din sărite pe Denisa Nechifor, femeia cu care fotbalistul Adrian Cristea are o fetiță. Nu este prima dată când Bianca Drăgușanu declară public ce relație frumoasă are cu Rania, fetița iubitului ei.„Adi este tatăl ideal, este un om extraordinar de apropiat de Rania, deși ea nu mai are voie să se vadă cu noi. Fetița este un copil inteli-gent, frumos, minunat. Adi o iu-bește mult și îi face toate mofturile, petrece cu ea cât de mult timp poate”, a declarat Bianca, la „Un show păcătos”.„Am auzit că Bianca se laudă că i-a cumpărat ea, fetiței mele, doi saci de jucării de la Disneyland. Nu a văzut-o în viața ei pe Rania, iar eu cu ea nu m-am întâlnit decât o dată, la un eveniment. Dintr-o curvă nu poți face femeie de casă și nici dintr-un fotbalist un om serios”, i-a răspuns Denisa Nechifor, potrivit showbiz.ro.