Din regulile de aur ale trupei The Rolling Stones

Ştire online publicată Luni, 06 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Mick Jagger, celebrul solist al trupei rock The Rolling Stones, a dezvăluit presei britanice cele două reguli de aur pe care trupa lui le respectă în timp ce se află în turneu. Solistul Mick Jagger, în vârstă de 65 de ani, a acceptat să vorbească despre celebrele reguli pe care trupa The Rolling Stones le-a impus, de foarte mulți ani, membrilor echipei, prietenilor și celorlalte trupe cu care se află în turneu. „Prima regulă - nu joci la masa de biliard decât dacă ai fost invitat să joci. A doua regulă: nu te atingi niciodată de plăcintă, decât după ce Keith Richard a tăiat prima felie”, a explicat Mick Jagger. Deși masa de biliard a trupei, care îi însoțește întotdeauna pe celebrii rockeri britanici în turneele pe care le susțin, a rămas de multe ori neatinsă, mulți au căzut testul plăcintei. În noua lui autobiografie, intitulată „Demons And Cocktails”, fostul baterist al trupei Stereophonics, Stuart Cable, a povestit cum slăbiciunea lui pentru dulciuri aproape a condus la anularea definitivă a unui turneu mondial al trupei sale alături de legendarul grup The Rolling Stones. Toboșarul galez, în vârstă de 38 de ani, a declarat: „Eram în culise când am văzut plăcinta. Ca un copil entuziasmat în fața bradului de Crăciun, am tăiat-o și mi-am pus câteva porții zdravene în farfurie”. În acel moment, Mick Jagger și Ronnie Wood au ajuns în culise și i-au explicat regulile, dar Stuart Cable a crezut că era vorba de o glumă, până în momentul în care managerul trupei Stereophonics a intervenit și i-a cerut să ducă imediat plăcinta înapoi în bucătărie, pentru a fi preparată din nou. Stuart Cable a adăugat: „Din fericire, când m-am dus la bucătărie, o cunoșteam pe chelnerița de la firma de catering. A primit plăcinta înapoi și a acceptat să o prepare din nou. M-a întrebat uimită: «Nu cunoșteai regulile?»” „După aceea, ea a început să o aranjeze puțin, i-a pus o garnitură de cartofi fierți în partea care lipsea și a făcut-o să arate ca nouă, chiar dacă era puțin mai subțire decât la început”, a declarat amuzat toboșarul trupei Stereophonics. Formația The Rolling Stones a susținut un concert și în România, în 2007.