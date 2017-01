Din fascinaţie pentru OZN-uri şi extratereştri

Din fascinație pentru OZN-uri și extratereștri

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Robbie Williams nu știe ce să mai facă să nu se plictisească. De cântat a cântat toată viața, așa că acum s-a apucat de camping. Ce case, ce vile, ce lux? Pentru artist e mai bine la cort. Fostul component al formației Take That a tot plecat în ultima vreme în drumeții cu prietenii prin sălbăticie. Iată că riscurile showbizului nu-i mai ajung și cântărețul a ales suspansul naturii. Artistul chiar a început să facă și cumpărături serioase pentru noua sa pasiune. Williams a fost zărit cumpărându-și un cort, un aparat de gătit, un sac de dormit, un echipament de supraviețuire și multe alte accesorii necesare campingului. „Rob își tot ia prietenii în excursii prin păduri. Acum vrea să trăiască exact ca un cowboy, cum a văzut el prin filme. Și unde mai pui că mai are și o fascinație pentru OZN-uri. Crede cu tărie că în sălbăticie are mult mai multe șanse să vadă un extraterestru decât în Los Angeles”, a spus o sursă din anturajul vedetei. Și pentru un look cât mai apropiat de noua sa pasiune, cântărețul a decis să-și lase și barbă, așa ca adevărații cowboy.