Diaz – Mayer, o noapte de nebunie

Ştire online publicată Miercuri, 12 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În luna august a acestui an un nou cuplu își făcea apariția pe scena showbizului internațional. Cameron Diaz, actrița din „Îngerii lui Charlie”, l-a cunoscut atunci pe John Mayer, interpretul „Your body is a wonderland”. Actrița și rockerul au ieșit de câteva ori împreună - și gata știrile despre o nouă idilă. Povestea nu a durat însă prea mult, informațiile despre cei doi împotmolindu-se parcă pe drum. A venit, însă, vremea ca perechea Diaz-Mayer să revină pe prima pagină a ziarelor. Potrivit celor mai noi vești, se pare că flacăra dragostei a fost din nou aprinsă. Rockerul și vedeta din lumea filmului au permis ca semnele de întrebare să revină după ce au petrecut împreună o seară romantică într-un hotel din New York. „Erau unul peste celălalt și păreau foarte îndrăgostiți”, citează „New York Daily News” o sursă. „Erau foarte interesați unul de celălat și nimeni nu se putea gândi că sunt doar buni prieteni”, a continuat martorul. Cameron Diaz a pus punct relației cu Timberlake în ianuarie anul acesta, iar John s-a numit o vreme iubitul blondei Jessica Simpson.