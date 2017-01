Diana Şucu: "Am învăţat să plâng pe la 27 de ani"

Diana Șucu: "Am învățat să plâng pe la 27 de ani"

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Diana Șucu, fostă Lăscărescu, este una dintre cele mai rafinate și mai discrete vedete din România.Fosta prezentatoare de televiziune a fost prezentă în platoul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars, unde a vorbit despre familie și despre lucuri mai puțin știute despre ea. Vedeta a mărturisit că a învățat să plângă abia la 26-27 de ani."Tata, din nefericire, nu mai este, dar a fost un simbol pentru mine. Mama trăiește și o iubesc foarte mult și sunt alături de ea. Regăsesc multe lucruri la soțul meu de la tata, cum ar fi verticalitatea, responsabilitatea, seriozitatea. Am fost foarte apropiată de părinții mei”, a declarat Diana Șucu.”Am învățat târziu să le spun părinților te iubesc. Am învățat târziu și să plâng și să-mi vadă altcineva lacrimile. Consderam că este nedemn să mă vadă cineva suferind. Am învățat pe la 26-27 de ani să plâng... Când tata s-a dus, mama a suferit un șoc, așa că eu și sora mea am încercat s-o liniștim, să avem grijă de ea. Iarna stătea la noi, iar în martie mergea la ea acasă. A fost dureros că a au avut o căsnicie de 35 de ani", a adăugat ea, scrie libertatea.ro.