Diana Munteanu: „Am slăbit 40 de kilograme după sarcină“. Află-i secretul!

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Diana Munteanu a devenit mămica micuțului David în urmă cu trei ani și a decis să dezvăluie cum a reușit să scape de kilogramele acumulate în timpul sarcinii.Realizatoarea emisiunii „Conferința de presă” a dezvăluit, într-un interviu pentru ProTv Magazin, că a reușit să piardă 40 de kilograme după ce a născut fără a apela la ajutor specializat. „Nu am apelat niciodată la nutriționist, încerc, pe cât posibil, să nu fac excese și să mănânc echilibrat. După sarcină am slăbit 40 kg, multe au fost retenție de apă, iar de cele care n-au fost am scăpat mâncând salate și carne slabă la grătar”, povestește Diana Munteanu.Un alt element important a fost reprezentat de activitatea fizică: „Am făcut atletism opt ani și joc și tenis ... Și dacă de când am devenit mamă am cam neglijat acest aspect, recent mi-am propus să mă redisciplinez și să mă apuc într-un mod mai organizat de sport”.