Diana Dumitrescu renunţă la maşină! De ce a luat actriţa această decizie

Diana Dumitrescu renunță la mașină! De ce a luat actrița această decizie

Ştire online publicată Joi, 24 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscută ca o șoferiță înrăită, Diana Dumitrescu s-a hotărât să renunțe la autoturismul personal. Actrița vrea să facă mai multă mișcare și să dea jos kilogramele pe care le-a acumulat în timpul sărbătorilor pascale.Fosta soție a regizorului Ducu Ion s-a relaxat de Paște alături de familia ei, în Constanța, și, deși nu se consideră o bucătăreasă iscusită, a gătit pentru nepoțica ei, scrie www.ziarulring.ro."Am intrat în bucătărie lângă mama, am tras cu ochiul la prepararea drobului. N-am făcut tradiționalul cozonac, în schimb am făcut cupcakes și s-a bucurat foarte mult nepoțica mea de un an și jumătate.Am mâncat mult, cred că m-am îngrășat vreo două kilograme, așa că voi lua măsuri și voi merge peste tot doar cu bicicleta", a povestit Diana.