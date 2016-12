Diana Dumitrescu, în dilemă: "Dragoste sau Sex?"

Ştire online publicată Vineri, 06 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cu o sinceritate debordantă, Diana Dumitrescu mărturisește, pe blogul personal, că nu se vrea frumoasă doar pentru ea, ci și pentru a face o impresie bună în ochii altora. Blondina, în vârstă de 31 de ani, este de părere însă că oamenii vorbesc prea mult despre sex și că, din acest motiv, nu mai răbdare să cunoască și ce se află în sufletul unei femei."Sâmbata asta, când am iesit în unul din locurile mele preferate și am început să vorbim despre bărbați, relații și sex, nu am putut să nu mă întreb: ce căutam de fapt? Dragoste sau Sex? Știu că poți întâlni dragostea pe stradă, într-o cafenea sau la locul de muncă, dar câte șanse sunt să îți întâlnești dragostea într-un loc unde totul pare a fi vorba doar despre sex? N-am putut să nu observ, sâmbata asta, un grup de "domni", trecuți bine de 35 de ani, care analizau toate femeile care treceau pe lânga ei. Privirile lor dezbrăcau fiecare femeie care le trecea prin față și analizau tot, sau aproape tot: picioare, sâni, fund... dar cam atât. Cam asta îi interesează dacă tot ce vor este doar sex. Nu se uitau nici la ochi, nici la buze... ci totul era carnal și cumva... scârbos. Acum, noi ca femei, ce cautam sâmbată seara, dragoste sau sex? Până la urmă, dacă știm că șansele de a-ți întâlni dragostea sâmbată seara sunt atât de mici, căutăm și noi de fapt același lucru, sex? Dorința pentru sex este un lucru natural, pe care îl avem cu toții, nu doar bărbații. Putem fi la fel de carnale ca și ei, fără să ne implicăm sentimental, emoțional? Voi continua orele de pilates, și nu o să zic că pentru mine, ci pentru el. Pentru că mi-am recunoscut în adâncul sufletului, că tot ce ține de aparanțe, de exterior, nu este pentru mine. Ci pentru impresia pe care o las altora, în special bărbatilor", a scris Diana, pe blogul ei.