Diana Dumitrescu, din nou îndrăgostită? "Am ieşit cu iubi..."

Diana Dumitrescu, din nou îndrăgostită? "Am ieșit cu iubi..."

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt singuri, frumoși, talentați și mai mereu împreună. Diana Dumitrescu și Florin Ristei au fost bănuiți, în ultimul an, că ar avea de împărțit mai mult decât simple povești ca între printeni, însă cei doi s-au ferit să recunoască ceva.De curând, frumoasa blondă s-a fotografiat într-o ipostază extrem de apropiată, alături de Florin Ristei, iar descrierea fotografiei a făcut deliciul fanilor celor doi. "Am ieșit cu iubiiiiii", a scris Diana Dumitrescu, în dreptul fotografiei.Într-unul din comentarii, o utilizatoare de pe Facebook a întrebat-o pe Diana Dumitrescu dacă se simte deranjată de faptul că este cu 5 ani mai mare decât iubitul ei. "Nu, de ce m-ar deranja? Știu foarte bine ce vârstă am", a răspuns actrița, fără să infirme nimic altceva, scrie spynews.ro.