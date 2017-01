Diana Dumitrescu, dezamăgită de experienţa de la Hollywood: "Îţi spun şi când să te speli pe dinţi"

Diana Dumitrescu, dezamăgită de experiența de la Hollywood: "Îți spun și când să te speli pe dinți"

Sâmbătă, 04 Octombrie 2014. Cuget Liber Online.

Diana Dumitrescu distruge mitul vieții de la Hollywood și mărturisește că experiența trăită în "Cetatea Filmului: a făcut-o să aprecieze mai mult naturalețea, umanitatea și sinceritatea românilor."Experienta SUA pe care am trăit-o în ultimele 3 saptamani, deși nu e o viață de om, mi-a demonstrat ca n-aș putea pleca din România. Mi-a demonstrat că, deși poate unele popoare sunt mai evoluate, umanitatea și sinceritatea dispare încet, încet.Hollywood înseamnă o viață controlată, condusă de un grup de oameni, care îți spun și când să te speli pe dinți ( asta ca să nu dau alt exemplu :) ), o viață în care dacă visul tău devine realiatate, încet, încet se va transforma în coșmar. Pentru că uiți de ce ai ales-o în primul rând, iar superficialitatea și aparențele îți mănâncă sufletul.Asta mi-a transmis mie Hollywood-ul și asta am dedus din discuții, din ce am văzut și am auzit. Puteți să mă contraziceți, dar eu prefer să fiu aici, lângă familie și prieteni, pentru că știu, că noi romanii suntem încă un popor deschis, avem încă curajul de a ne spune părerea sincer și fără să ne fie frică de consecințe, încă putem să ne alegem prietenii și cercurile din care vrem să facem parte, încă putem să alegem să traim sincer, încă putem fi oameni în adevaratul sens al cuvantului", a scris Diana Dumitrescu pe blogul personal.