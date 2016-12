Diana Dumitrescu, curtată, dar dezinteresată!

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vestea că Diana Dumitrescu a divorțat nu i-a întristat pe toți cei ce-o plac. Din contră, bărbații care văd în ea femeia perfectă știu acum că au o șansă s-o cucerească. Dar trebuie să mai aștepte puțin. Deocamdată, frumoasa blondă de la Acasă TV nu este interesată de o nouă relație.Dacă în plan personal Diana nu traversează cea mai fericită perioadă din viață, în plan profesional îi merge excelent. A obținut rolul principal din noul serial al postului Acasă TV, Îngeri pierduți, ce va fi difuzat din toamnă, și filmează de zor la acesta, alături de echipa producției.Potrivit libertatea.ro, momentan nu o interesează avansurile bărbaților și complimentele pe care aceștia i le fac, și nici nu crede că e pregătită pentru o relație. Cât despre o nouă căsătorie, trebuie să mai treacă timp...„Nu mă gândesc la asta acum”, a mărturisit ea. Diana, care în timpul căsniciei cu Ducu Ion spunea că doar un copil îi mai lipsește ca să fie fericită, are în noul serial - culmea ironiei! - un copil.„E vorba de Timur, băiatul care îl interpretează pe Luca, fiul meu din telenovelă. M-am atașat mult de el, ne-am împrietenit și mi-a devenit foarte drag. La început, mi-a fost mai greu să redau chimia existentă între o ma­mă și copilul ei, dar m-au a­jutat foarte mult sfaturile regizorilor și ale colegelor de platou”.În timpul liber dintre filmări, Diana are de gând să facă un curs de gătit, pentru că e pasionată de arta culinară și vrea să învețe cât mai multe trucuri utile în bucătărie, scrie libertatea.ro.