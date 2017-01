Diana Dumitrescu a gătit pentru soţul ei “Creveţi cu usturoi şi mentă pe pat de orez”, reţetă proprie

Diana Dumitrescu a gătit pentru soțul ei “Creveți cu usturoi și mentă pe pat de orez”, rețetă proprie

Diana Dumitrescu i-a pregatit sotului ei o cina delicioasa din orez, creveti si mirodenii mediteraneene, reteta fiind una inventata pe moment."Azi am incercat ceva ce nu am mai facut pana acum. Nu este o mancare care sa imi place mie in special, dar stiu ca lui Ducu ii place foarte mult. Am gatit creveti! Initial am vrut sa caut o reteta, dupa care m-am hotarat sa-mi las imaginatia sa zboare…", a scris Diana Dumitrescu, pe blog.Vedeta a improvizat etapele cinei apeland la cunostintele sale in bucatarie. "Mai intai am pus la fiert niste orez cu putin delikat pentru mancaruri. Dupa care m-am pus pe curatat creveti, asta pentru ca Ducu a insistat ca ar fi mai usor de mancat, oricum, a fost cea mai buna alegere. I-am curatat, i-am spalat si i-am lasat la scurs. Am curatat si taiat usturoiul, cat de marunt am putut si am ras 50 gr de parmezan.Am pus cca 80 de grame de unt(eu am folosit un unt cu sare de mare si s-a simtit diferenta) intr-un wok, dupa ce s-a topit, am adaugat usturoiul, dupa ce a devenit auriu am pus si crevetii curatati. I-am rumenit cam 7 minute, am adaugat un praf de verdeturi uscate, combinate (oregano, busuioc, salvie, cimbru, etc.) si chiar inainte de a lua wok-ul de pe foc am aruncat si cateva frunze de menta proaspata. Am pus crevetii la scurs intr-o sita, sa nu ramana multa grasime pe ei, iar in acelasi wok, in grasimea ramasa, am pus orezul fiert cu un pic de sare, piper, aceleasi verdeturi uscate, am adaugat parmezanul ras si l-am tras un pic la tigaie.Dupa ce am terminat, am asezat un pat de orez pe o farfurie, deasupra crevetii si am decorat cu menta proaspata. Langa, am pus si o felie de lamaie, pentru cei care se stiu cu stomacul mai sensibil, dar si pentru un alt gust.Astfel am reusit sa fac: “Creveti cu usturoi si menta pe pat de orez”. Pofta buna! :)