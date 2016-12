Diana Bart a divorţat după doi ani de mariaj: "El chiar mi-a dezvăluit că are o altă relaţie"

Diana Bart a divorțat după doi ani de mariaj: "El chiar mi-a dezvăluit că are o altă relație"

Vedeta tv Diana Bart (32 de ani) și afaceristul Adrian Geotoiu (35 de ani) și-au spus “adio” după doi ani de căsătorie.Diana Bart și Adrian Geotoiu s-au căsătorit civil în septembrie 2012, iar nunta au făcut-o fix un an mai târziu. Inedit este că după fiecare eveniment au avut câte o lună de miere, prima în Turcia, a doua în Grecia. “Încă din prima lună de miere ne-am dat seama că există nepotriviri între noi, însă am zis să mergem mai departe, să ne mai acordăm o șansă. N-a fost cu succes. A contat mult și distanța dintre noi, el mergea des la Brașov, cu afaceri, eu lucram în București”, ne-a povestit Diana.Așadar, în urmă cu patru luni, s-a produs despărțirea, iar cei doi au acum vieți separate. “Avem maturitatea să rămânem în continuare prieteni, ba mai mult, el chiar mi-a dezvăluit că are deja o altă relație. I-am urat să fie fericit, iar el mie la fel. Nu ne-am spus cuvinte grele, pur și simplu am hotărât să ne separăm. Am ajuns la un acord amiabil în ceea ce privește divorțul, lucrurile fiind cu atât mai simple cu cât nu avem nimic de împărțit”, a mai declarat Diana Bart pentru Click, scrie click.ro.