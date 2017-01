Dialog incendiar între Misha şi Connect R: "Băi nesimţitule!"

Dialog incendiar între Misha și Connect R: "Băi nesimțitule!"

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Connect-R le-a povestit fanilor la un post de radio cum și-a cucerit soția. Cântărețul a dezvăluit faptul că a impresionat-o cu un preparat culinar, dar a povestit și care a fost dialogul dintre el și Misha atunci când a invitat-o la prima întâlnire.”Chiar știu să gătesc. Așa am cucerit-o pe Misha. Am invitat-o la mine. Zice: 'Băi, nesimțitule, cum adică să mă chemi la tine?!' Zic: 'Băi, stai, nu mă înțelege greșit, vreau să-ți gătesc'. Și chiar i-am gătit scoici într-un sos inventat de mine, pe bază de vin" a povestit cântărețul.Connect-R a povestit și ce-ar găsi fanii în frigiderul său. "Am salam săsesc, pe care-l consum dimineața cu ceai. Și nevastă-mea mănâncă aceeași treabă. Avem tot felul de prostii. Am o tobă extraordinară. Sunt fan mezeluri, recunosc", a spus cântărețul.