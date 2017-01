Dezvăluiri şoc / Nimfomana care a făcut sex cu 1.000 de bărbaţi este de fapt… bărbat

Dezvăluiri șoc / Nimfomana care a făcut sex cu 1.000 de bărbați este de fapt… bărbat

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Crystal Warren e o femeie din Marea Britanie care a recunoscut, zilele trecute, în direct la ITV, că a făcut sex cu 1000 de bărbați. Ce s-a descoperit acum e de-a dreptul șocant.Crystal are un secret pe care nu îl știu decât foarte puțini dintre cei 1000 de perteneri de sex de-ai ei. Femeia a avut, până în 2005, numele Christopher Snowden, deoarece s-a născut bărbați și a fost supusă unei corvoade de operații până când s-a transformat în femeie.„Nu știu ce s-ar întâmpla dacă bărbații cu care am făcut sex ar afla că nu sunt femeie. Vreau totuși să nu își facă probleme cu privire la sexualitatea lor, dacă află că am fost bărbat, deoarece ei habar nu aveau și credeau că se culcă cu o femeie”, a declarat Crystal pentru cotidianul britanic The SUN.Crystal a mai spus că s-a simțit mereu femeie, doar că era captivă în trup de bărbat, iar în 2002 a început procedurile de schimbare și în 2005 a fost transformată complet.„E ciudat și unii se întreabă cum de am fost bărbat, doar am sâni și vagin, dar pentru mine este cel mai natural lucru din lume”, a conchis Crystal.