Dezvăluiri: Mihai Albu a vrut să divorţeze de Iulia de acum doi ani!

Dezvăluiri: Mihai Albu a vrut să divorțeze de Iulia de acum doi ani!

Ştire online publicată Marţi, 12 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cuplul Mihai-Iulia Albu avea probleme de foarte mult timp și doar o minune i-a mai ținut împreună până acum. Apropiații celor doi susțin că se vorbea despre divorț încă de acum doi ani, când designerul s-a enervat foarte tare pe soția lui după ce aceasta a apărut într-o rochie transparentă la Premiile GOPO, scrie wowbiz.ro.„Mihai a venit cu o mașină și ea cu alta! Cred că el era foarte supărat! Albu era invitatul special, pentru că făcuse pantofii pentru mai multe actrițe de la eveniment și în mod normal ar fi trebuit să i se acorde o atenție mărită. Nu a fost însă așa, pentru că el a trecut pe planul doi sau nici măcar acolo în momentul în care Iulia a ales să poarte o rochie transparentă. Toată atenția a fost captată de Iulia și toate știrile au fost cu ea”, a povestit un apropiat al lui Albu pentru wowbiz.ro.Mai mult, și designerul confirmă că nu i-a plăcut apariția fostei sale soții și recunoaște că au existat discuții în acest sens.„Când am venit acasă și am văzut cum s-a îmbrăcat, nu am fost de acord, dar Iulia este o femeie cu foarte multă personalitate și nu a cedat în fața argumentelor mele. A preferat să facă așa cum a crezut ea de cuviință și m-am supărat. Am ales să mergem separat la premii și să încerc să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Însă da, atunci s-a adus pentru prima dată în discuție cuvântul divorț!”, a declarat Albu pentru wowbiz.ro.Mihai Albu a trecut însă peste acel incident și a crezut în relația cu soția sa. S-a înșelat! În timp, aparițiile și atitudinea Iuliei au rămas aceleași, iar designerul a ajuns la capătul răbdării și, în februarie anul acesta, a pus capăt căsniciei.