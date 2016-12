Dezvăluiri incendiare din trecutul Laviniei Pârva!

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Încă din adolescență, Lavinia Pârva, actuala iubită a lui Ștefan Bănică jr., și-a dorit celebritatea, ajungând în studioul lui Dan Junioru din Timișoara, orașul ei natal, unde a înregistrat primele piese.„Avea 17 ani atunci când am cunoscut-o. Avea bube pe față, era o fată simplă și fără prea mare talent. Falsa și mereu îmi spunea Dan Junioru că trebuie să îi pună ecouri pe piesă. Lavinia spunea la acea vreme că își dorește să ajungă și ea ceva în viață. Era vai și amar de ea, se îmbrăca prost. Mie nu îmi plăcea de ea, era urâtă, nu avea nici silicoane cum are acum...”, a povestit, pentru Ring, cântărețul de muzică etno Marius Baldovin, care înregistra și el, la acea vreme, în studioul lui Dan Junioru.Baldovin a mai spus că, din informațiile lui, Lavinia avea un iubit certat cu legea care, în acea perioadă, era în închisoare: „Era o fată tăcută, nu prea avea nici haine, o fată simplă. Plătea piesele, ea avea și un iubit ce era în pușcărie, Frizeru îl chema. Cred că ei îi era frică de el, că o amenința, îi răspundea tot timpul, era supusă. Nu am mai ținut legătura cu ea. Era o fată simplă, dar de treabă. Mi-ar plăcea să mai vorbesc cu ea”.Mai mult, cântărețul declară că nu crede în sinceritatea sentimentelor Laviniei pentru Ștefan.„Nu cred în iubirea asta a lor. Mai mult de un an nu-i văd împreună. Bănică poate că simte ceva pentru ea, dar ea sigur vrea să se lanseze, că nu s-a mai auzit de ea. Cred că vrea să devină cunoscută prin scandal”, a mai spus Baldovin, care crede că bruneta vrea doar celebritate, scrie libertatea.ro.