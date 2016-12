Detalii picante! Andreea Bălan, înşelată de KEO timp de un an?

Detalii picante! Andreea Bălan, înșelată de KEO timp de un an?

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

S-au despărțit anul acesta în aprile, însă Andreea Bălan și Keo aveau neînțelegeri de ceva timp, toate problemele venind dinspre o anumită domnișoară, tot blondă. Alexandra Pavel, Misty, pe numele ei de scenă, a intrat acum un an în viața compozitorului.Surse din apropierea Andreei Bălan (29 de ani) au povestit că despărțirea de Keo (35 de ani) s-a produs din cauza infidelității solistului.Domnișoara care le-a “spart” casa se numește Alexandra Pavel (24 de ani), alias Misty, și l-a cunoscut pe Keo la casa de discuri Roton, unde au fost colegi. Click! a aflat că povestea lor de dragoste ar fi început în urmă cu un an și de fiecare dată când Andreea era plecată, el se întâlnea pe ascuns cu puștoaica, chiar și în casa lor din Pipera, pe care au construit-o împreună.Contactată telefonic, Andreea nu a vrut să comenteze, în schimb, Keo “s-a scuzat” pe o rețea de socializare: „Țin să precizez că a fost doar o colaborare strict profesională, prin casa de discuri Roton. De când m-am lansat în muzică, am fost mereu cuplat de presă cu toate fetele cu care am colaborat pe plan profesional și sunt sigur că așa se va întâmpla în continuare”, scrie click.ro.