DETALII ŞOCANTE / Carrie Fisher consumase cocaină, heroină, metadonă şi ecstasy înainte de a muri

DETALII ȘOCANTE / Carrie Fisher consumase cocaină, heroină, metadonă și ecstasy înainte de a muri

Ştire online publicată Marţi, 20 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Carrie Fisher, una dintre vedetele filmului "Star Wars", avea în organism urme de cocaină, heroină și MDMA - drogul petrecerilor, cunoscut și sub numele de ecstasy - în momentul morții sale, care s-a produs brusc, în luna decembrie, potrivit raportului complet asociat autopsiei celebrei actrițe, publicat luni în Statele Unite, informează Reuters.Autopsia vedetei americane, realizată de Los Angeles County Medical Examiner, nu a putut să stabilească cu certitudine efectul pe care cocaina și celelalte droguri au putut să le aibă asupra organismului actriței, potrivit agerpres.Medicii legiști au anunțat că moartea vedetei din "Star Wars" a avut la bază o apnee în somn și alte cauze.Carrie Fisher a murit la vârsta de 60 de ani, la patru zile după ce suferise un stop cardiac la bordul unui avion care efectua o cursă între Londra și Los Angeles.Vedeta a avut probleme cu dependența de cocaină în anii '80 și suferea, de asemenea, de tulburare bipolară. Deși Carrie Fisher a vorbit adeseori în mod deschis despre lupta ei cu dependența, nu se știe dacă actrița reîncepuse să consume droguri.Carrie Fisher a consumat cocaină cu 72 de ore înainte de a fi internată la o clinică din Los Angeles, potrivit raportului final al autopsiei și al testelor toxicologice, publicat luni.Medicii americani au spus că nu pot să precizeze perioada de expunere la cantitățile mici de heroină găsite în organismul lui Carrie Fisher, alături de MDMA și alte opiacee.Ei au avertizat însă că aceste droguri pot să oprească respirația și că actrița Carrie Fisher suferea de apnee în somn.După ce a urmat tratament împotriva dependenței de cocaină la jumătatea anilor '80, Carrie Fisher a scris romanul devenit bestseller "Postcards from the Edge", despre o actriță care consumă droguri în mod abuziv și care este obligată să se mute cu mama ei. Cartea a fost apoi adaptată într-un film de mare succes, în care rolurile principale au fost interpretate de actrițele Meryl Streep și Shirley MacLaine.Carrie Fisher și-a reluat rolul care a făcut-o celebră, Prințesa Leia, în filmul din 2015 "Star Wars: The Force Awakens", în care personajul ei a devenit la maturitate un abil general al armatei interstelare rebele.Fiica ei, Billie Lourd, a spus într-o declarație pentru revista People, publicată vineri, că mama ei "s-a luptat cu dependența de droguri și cu o maladie mintală întreaga ei viață. A murit în cele din urmă din cauza lor. A vorbit în mod deschis în toate operele sale despre stigmatul social din jurul acestor afecțiuni".