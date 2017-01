Destinaţii inedite

Destinații inedite

COPENHAGA: Viva La Revolution! Dacă summit-ul pe tema încălzirii globale desfășurat aici în luna decembrie a anului trecut a fost considerat de mulți un eșec, capitala Danemarcei s-a reconfirmat însă drept unul dintre cele mai „verzi” orașe din Europa. Adevărate protagoniste ale „revoluției verzi” sunt aici pistele kilometrice pentru bicicliști, care traversează fiecare arteră citadină, și evident bicicletele, care pot fi închiriate gratuit. Și pentru că la Copenhaga a venit și vremea așa-numitei „recalificări a ariilor urbane”, Norrebro, pe vremuri un cartier rău-famat, s-a transformat acum într-una din zonele preferate ale studenților și intelectualilor, care-și dau întâlnire în piața Sankt Hans Torv. Distracția e garantată, iar localurile sunt deschise până dimineața. Istanbul: capitala europeană a culturii Reputația acestui oraș crește an de an, și mai ales în lumea artei. Istanbul, ales capitala Europeană a Culturii în 2010, are un afiș încărcat de evenimente, performance-uri, vernisaje, concerte (lista completă la: en.instanbul2010.org/index.htm). Un mod mai rapid pentru o imersiune totală în arta turcă este însă un sejur petrecut la Misir Appartments, situat de-a lungul bulevardului care traversează Beyoglu, cartierul modei. Aici, într-o clădire elegantă se află și unele dintre cele mai frecventate galerii ale orașului, precum Galerist și Gallerie Nev. MACEDONIA: în Balcani Lacul Ohrid este unul dintre cele mai adânci de pe planetă, iar așezările antice care răsar pe malurile lui au fost puse la adăpost de Unesco. Nu-i de mirare că macedonenii preferă să-și petreacă vacanțele la Ohrid, nu departe de granița albaneză. Pentru promovarea turismului pe aceste meleaguri puțin cunoscute, a fost prevăzută deschiderea unui aeroport internațional în zonă și construcția a șase hoteluri de lux. Macedonia a făcut, în ultimul timp, investiții importante, și acest lucru începe să dea roade.