Descoperire incredibilă în seiful lui Prince

Ştire online publicată Duminică, 01 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Descoperire în seiful lui Prince! Artistul care a murit pe 21 aprilie, la 57 de ani, avea un seif sub casa sa din Paisley Park, care a fost deschis de administratorul averii sale, Bremer Trust.Conform consequenceofsound.net, Trust a fost nevoit să spargă seiful, pentru că numai Prince știa codul de acces. Înăuntru, administratorul și oamenii săi au descoperit mai multe înregistrări și destule melodii lăsate în urmă de Prince pentru a scoate câte un album pe an în următorul secol.Conform fostului inginer de sunet al lui Prince, Susan Rodgers, seiful există de dinaintea lansării piesei Purple Rain din 1984. "Când am plecat în 1987, era aproape plin cu melodii. Rânduri întregi. Nu îmi pot imagina ce s-a întâmplat de atunci", a spus ea într-un interviu acordat publicației The Guardian.Rămâne de văzut dacă melodiile vor fi sau nu lansate. Prince nu a lăsat un testament la data morții sale, iar familia se ceartă deja pe bunurile cântărețului, scrie click.ro