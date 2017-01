Descoperă-i personalitatea în funcţie de penis!

Descoperă-i personalitatea în funcție de penis!

Ştire online publicată Joi, 17 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Penisul este cea mai de preț armă pentru orice bărbat, o armă de seducție, de procreere și cu care se asigură că te ține lângă el, departe de „competiție”. Penisul îi poate influența comportamentul într-o relație și, pe termen lung, chiar personalitatea, pentru că da… mărimea contează! Dar nu atât de mult pentru femei, cât pentru posesorii de penis. Oana, o amică, povestește că a avut o relație cu un bărbat foarte dotat și spune că nu a întâlnit în viața ei un tip mai nepriceput la pat și pretențios, în același timp. „Credea că, pentru simplul fapt că are un penis mare, eu trebuie să am orgasm, trebuie să fiu satisfăcută! Am încercat să-i explic că e chiar dureros, dar de fiecare dată spunea că orice femeie ar fi norocoasă să aibă acasă un tip așa de dotat. Într-un final l-am lăsat să-și testeze teoria.” Citește mai departe...