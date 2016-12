Denisa Nechifor: „Nu sunt disperată după Adi”

Ştire online publicată Vineri, 19 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta iubită a fotbalistului Adrian Cristea a explicat de ce i-a luat Prințului apărarea în scandalul cu Bianca Drăgușanu. Denisa Nechifor a subliniat că i-a luat apărarea lui Cristea pentru că nu îi place să mintă, dar că nu vrea să se împace cu fotbalistul, cu care are o fetiță. „Nu mă interesează ce urmărește Cristea. Am lămurit ce aveam de lămurit. L-am susținut pe Adi pentru a demonstra că nu minte și atât. Mie nu îmi place să mint. Nu sunt disperată după Adi, nu vreau să mă împac cu el. Suntem despărțiți de cinci ani. El e important pentru mine, doar e tatăl copilului meu. Eu sunt persoana în care el are cea mai mare încredere”, a spus Denisa Nechifor, la Antena 1, scrie showbiz.ro.