Denisa de la Bambi divorțează. Ce sfaturi are pentru femei

Ştire online publicată Vineri, 20 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Denisa Tănase și medicul Cornel Brotac s-au căsătorit în Las Vegas, în 2011, după doar șapte luni de relație. Ultimul an de mariaj a fost, însă, plin de neînțelegeri. Și așa s-a aflat că Denisa Bambi divorțează. Totuși, solista a povestit, în exclusivitate pentru click.ro, că a încercat să-și salveze căsnicia.„Ca orice femeie, am încercat să-mi salvez familia. De multe ori facem și compromisuri, închidem ochii la anumite lucruri, ne călcăm pe regulile proprii pe care le avem, anumite valori, anumite principii, lași foarte mult de la tine, până într-un moment când îți dai seama că nu mai ai ce să faci, că ai făcut tot ce era omenește posibil", a povestit despre divorț Denisa Tănase.Întrebată ce ar putea să le sfătuiască pe femeile aflate în situații similare, Denisa Tănase a lăsat să se înțeleagă că ea s-a implicat mai mult în mariaj, că uitase să trăiască și pentru ea. „Am învățat un lucru foarte important. Noi, ca familie, vorbesc despre mine, sora mea, părinții noștri, am funcționat tot timpul pe ideea că e bine să trăim unul pentru celălalt, nu pentru noi înșine. Funcționează foarte bine și teoria asta, dar în momentul în care toți membrii familiei fac același lucru. Însă, în momentul în care doar tu te lași pe tine pentru celălalt și nu e reciproc, nu mai funcționează. Și atunci am învățat chestia asta, să mă iubesc pe mine mai mult", a spus Denisa.Solista a continuat cu un al treilea sfat: „Un alt lucru pe care l-am învățat a fost acela că noi, ca femei, trebuie să fi independente, indiferent cât de puțini bani aducem în casă, de exemplu, știm că sunt banii noștri, munciți de noi. Sunt ai noștri și nu ne plafonăm. Orice femeie trebuie să muncească, părerea ema. Susțin și femeile casnice, dar cred că e un sacrificiu pe care-l fac, pentru că te plafonezi ca femeie în momentul în care stai numai acasă și tot universul tău se rezumă la cei patru pereți ai casei, soț și copil", a mai spus bruneta.„Ca să poți să funcționezi bine, ca femeie, ai nevoie de timp și pentru tine, atât fizic, cât și sufletește. Cred că o femeie care muncește, care iese un pic din mediul de familie, muncește, încearcă să se autodepășească, cred că este o nevastă și o mamă mutl mai bună decât una care, săraca, stă numai în casă și acumulează tot felul de frustrări", a completat Denisa Tănase, despre divorț.Sursa: click.ro