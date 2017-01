Denisa Chifor se dă iubita lui Botezatu, dar umblă cu alţi bărbaţi

Denisa Chifor se dă iubita lui Botezatu, dar umblă cu alți bărbați

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Se zvoneste in ultima vreme ca Denisa Nechifor, cea care are o fetita cu Adrian Cristea, este noua iubita a lui Catalin Botezatu. Toate bune si frumoase pana aici, insa partea interesanta vine acum. De o perioada buna de timp, aproximativ de cand se vehiculeaza ca are o relatie cu designer-ul, Denisa este tot mai des vazuta in compania unui barbat misterios. Acesta o insoteste pe blonda aproape peste tot, iar fetita Denisei este de asemenea familiarizata cu el. Sursele noastre ne-au marturisit ca cei doi sunt foarte atenti unul cu altul, gesturile tandre nelipsind din comportamentul lor. Asa ca ne intrebam unde este Botezatu in povestea asta? Sa fie oare o noua strategie de marketing pentru a-i creste peste noapte popularitatea Denisei Nechifor? Tot ce este posibil, ca doar Bote este generos si a recunoscut de multe ori ca-i place sa ajute oamenii.