Denisa Botcari: ”De o săptămână iau pastile antidepresive!”

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Denisa Botcari a ripostat după declarația făcută de Mihai Costea la adresa ei, potrivit căreia fotbalistul ar fi vrut să o împartă și cu alți prieteni, asta după ce, inițial, el negase că o cunoaște. Blonda mai spune că este pentru ultima oară când ia vreo poziție în scandalul în care a fost implicată, și în urma căruia a ajuns să ia pastile antidepresive."O să închid orice subiect în ceea ce îl privește pe acest "Nilă". Nu am avut nimic cu el, decât un schimb de mesaje și o ieșire între prieteni. Rog să nu se mai interpreteze aiurea, nu am spart casa nimănui, nu am despărțit pe nimeni! Nu sunt eu "blonda" cu pricina. Iar el, cu ultima lui declarație, nu a demonstrat decât ca și-a greșit vocatia, nu am știut că se crede un mafiot care să ia și să dea fete cum susține că ar fi vrut cu mine! Aviz pentru amatoare, e periculos cică! Nu-i știu istoria cu Daniela, nici nu mă interesează. Știu doar că fata asta e minunată și suferă enorm, dar cu toții avem probleme și Ssuferințe peste care o să trecem cu timpul! Lui Nilă sa-i fie rușine pentru ultima declarație! Regret că i-am acceptat invitația la club, regret că eram rănită din relația ulterioară și am reacționat la nervi și m-am pripit! Dar cu toții greșim, am timp, sunt tânără, o să trec și peste relația eșuată pe care am avut-o cu un alt bărbat și care s-a sfârșit zilele trecute! O relație în care am crezut doar eu. O să trec și peste scandalul ăsta în care singură m-am băgat! Sunt o fată responsabilă și îmi asum ce este de asumat! Vă rog să îmi respectați decizia de a ieși din acest scandal, și de a nu mai fi pe sticlă o perioadă! Am nevoie de timp, timp pentru mine, ca să uit! Recunosc, de o săptămână iau pastile antidepresive! Nu mă simt bine. Timpul le va rezolva pe toate", a postat Denisa pe contul său de socializare, scrie libertatea.ro.