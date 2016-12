Demi Moore, internată într-o clinică din Los Angeles!

Ştire online publicată Joi, 26 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrita Demi Moore a fost internata intr-o clinica din Los Angeles, din cauza surmenajului.In presa de peste Ocean au aparut insa si speculatii referitoare la faptul ca Moore ar fi luat o supradoza de medicamente.Reprezentantii actritei au negat insa zvonul, potrivit people.com."Din cauza perioadei stresante prin care trece, Demi a ales sa caute ajutor profesionist pentru a-si trata extenuarea si a-si imbunatati sanatatea. Abia asteapta sa se faca bine si este recunoscatoare pentru suportul pe care il are din partea prietenilor si familiei", a declarat purtatorul de cuvant al actritei.Actrita de 49 de ani slabeste pe zi ce trece, pana a ramas doar piele si os.Chiar daca in ultimul timp a preferat sa stea departe de aparatele de fotografiat, in weekendul trecut Demi a mers impreuna cu fiica sa Rumer, la un evenment caritabil organizat in Beverly Hills. Toti cei prezenti au ramas cu gura cascata cand au vazut ce s-a ales din femeia sexy de acum cativa ani.