Delia Matache i-a furat prietena Monicăi Gabor

Prietenia care le leagă pe Monica Gabor și Delia Antal este de notorietate. Atunci când nu se vizitează și nu se vede însă cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu, actrița Delia Antal, care trăiește de șapte ani la Londra și se învârte doar în cercuri înalte, își dezvoltă relația de prietenie pe care o are de ceva timp cu solista Delia Matache.Delia Antal și Delia Matache s-au cunoscut prin intermediul iubitului cântăreței, Răzvan Munteanu, pe care actrița îl cunoaște de ani buni. Recent, Delia Matache și iubitul său au vizitat-o pe Delia Antal la Londra și au făcut o „afacere” bună. Nu de alta, dar regizoarea filmului „DORA” cunoaș-te toate magazinele de firmă, cluburile exclusiviste, dar și restaurantele cu mâncare exotică și tradițională, cu alte cuvinte este o gazdă bună pentru toți prietenii ei care o vizitează la Londra.„Pe Răzvan Munteanu îl cunosc de foarte mult timp, suntem ca frații, și mă bucur că am avut ocazia s-o cunosc pe Delia Matache prin intermediul lui. După părerea mea, Delia este una dintre cele mai talentate cântărețe. Mai rar găsești un talent înnăscut ca al Deliei, are o voce de aur și pe deasupra este și foarte frumoasă. Mă bucur că atunci când a fost la Londra i-am putut recomanda cele mai exclusiviste magazine și funky shops pentru că fiind artistă, are nevoie de haine de scenă mai extravagante, și chiar a avut aici de unde să aleagă piese vestimentare de calitate și deosebite”, povestește Delia Antal, pe care o leagă o prietenie veche și demnă de invidiat de iubitul cântăreței Delia Matache.Vara aceasta actrița i-a invitat pe cântăreață și iubitul său să petreacă un weekend de vis pe un yacht la Cannes, apoi s-au distrat împreună la St. Tropez, la Voile Rouge și au făcut plajă la Nikki Beach, acolo unde își petrec vacanțele numeroase celebrități.