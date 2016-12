Delia Matache: „Aş fi dispusă să devin mămică!”

Delia Matache: „Aș fi dispusă să devin mămică!”

Ştire online publicată Miercuri, 11 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Invitata la videochatul Perfecte.ro, Delia Matache a declarat ca este pregatita sa devina mamica.In mai putin de o luna, Delia Matache va trece pragul celor 30 de ani, dar declara ea vede varsta decat ca pe un simplu numar.De curand logodita, Delia ia in calcul si venirea pe lume a unui copil."As fi dispusa sa devin mamica! Oricand, dar trebuie puse la punct niste lucruri. Vreau sa ma mut intr-o casa speciala pentru un copil si o familie, nu as vrea sa fac lucrurile dupa ureche! Nu e panica, nu e graba, dar lucrurile astea sunt luate in calcul in viitorul apropiat", a spus Delia.