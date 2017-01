"Delia face de ceva timp acest lucru şi nu mi se pare ok"

"Delia face de ceva timp acest lucru și nu mi se pare ok"

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Război între foștii colegi ai trupei N&D! Delia Matache l-a părăsit pe Nick în 2003, dar solistul nu poate nici acum să treacă peste eșec. E foc și pară că solista mai cântă melodiile care i-au consacrat acum 15 ani. După ce a rugat-o de mai multe ori să înceteze, Nick e decis acum să ia măsuri, ba chiar să o dea în judecată, scrie în exclusivitate, click.ro.„Piesele din perioada N&D sunt ale mele și doar eu am dreptul să le folosesc în concerte. Delia face de ceva timp acest lucru și nu mi se pare ok. Am rugat-o de câteva ori să nu mai cânte acele melodii, care îmi aparțin. Nu am spus că o dau în judecată, însă am să acționez în consecință, rămâne de stabilit ce vom face. Nu m-am gândit să-i cer despăgubiri, dar piesele sunt ale mele 100%. Eu am alt proiect muzical și de aceea nu sunt de acord să-mi cânte piesele. Lumea se întreabă de ce nu am făcut acest lucru până acum, însă am revenit cu un nou proiect cu o nouă colegă de trupă, altă formulă și vreau să cântăm și piesele vechi. S-a grăbit lumea să scrie despre acest subiect și nu a fost ok. Eu vreau să nu-mi mai cânte Delia piesele în continuare", a mărturisit Nick, în exclusivitate pentru Click!