Degeaba are Mădălina Ghenea forme perfecte! Iată ce spune noul iubit al oltencei, Michael Fassbender

Ştire online publicată Luni, 17 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În vreme ce noua lui iubită, românca Mădălina Ghenea, face orice sacrificiu e nevoie pentru a-și păstra silueta impecabilă, actorul Michael Fassbender are alte preferințe. Conform propriilor afirmații făcute recent pentru o revistă din SUA, starului din “12 ani de sclavie”, nominalizat anul acesta la Oscar, îi plac fetele grăsuțe și dezinvolte.Deși gurile rele spun că starul de origine germană nu e un tip statornic, cea mai lungă relație a sa fiind de puțin peste doi ani, Mădălina e îndrăgostită lulea de el. Recent, Fassbender a dat un interviu unei reviste din SUA, în care a povestit detalii din viața sa intimă. El a mărturisit dintr-o suflare că este atras de femeile cu forme voluptuoase, nu de cele foarte slabe: “Îmi plac fetele grăsuțe, care sunt dezinvolte și emană încredere în sine. Mi se par atrăgătoare”, a spus el.Totodată, pe fostul “spartan” l-a luat gura pe dinainte și a mai dezvăluit un lucru care ar trebui s-o pună serios pe gânduri pe frumoasa noastră Mădălina. Fassbender a afirmat că e genul care se plictisește singur și care, deși are o iubită acasă, calcă adesea strâmb și cu alte femei. “Stilul meu de viață este unul haotic. Schimb avioanele unul după celălalt, nopți multe prin hoteluri și atunci, da, îmi fug ochii după femei și-mi petrec timpul cu ele”, a menționat el, scrie libertatea.ro.