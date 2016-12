Decizie-șoc luată de Sorana: De un an nu mai deschid televizorul

Ştire online publicată Miercuri, 11 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a trecut printr-un divorț, Sorana s-a hotărât să stea departe de tot ceea ce înseamnă știri mondene. Artista a renunțat la cablul TV și-și petrece seara vizionând filme pe DVD.“Nu mai am cablu TV de aproximativ un an. Refuz ideea, nu mai am nevoie să mă uit la televizor, mai ales la emisiunile mondene. Apar doar câteva personaje care sunt mediatizate mereu și atât”. În schimb, artista a găsit o altă modalitate de a-și petrece serile. “Am peste 500 de DVD-uri, am cinematograf acasă”, a adăugat aceasta, citată de libertatea.ro.