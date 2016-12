De ce şi-au spus adio Adela Popescu şi Dan Bordeianu?

De ce și-au spus adio Adela Popescu și Dan Bordeianu?

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Viața bate filmul, iar iubirea nu învinge mereu, ca în telenovele. Cel mai bun exemplu l-au oferit Adela Popescu și Dan Bordeianu, care și-au spus adio după numai doi ani de relație, fără prea multe explicații. Se întâmpla în primăvara anului 2007. Adela și Dan s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Numai iubirea”, de la Acasă TV. Ea avea 18 ani, el 30, dar diferența de vârstă nu i-a împiedicat deloc. La scurt timp, au primit rolurile principale în „Lacrimi de iubire”, iar între ea și Dan, iubitul din telenovelă, s-a înfiripat o poveste de dragoste și în realitate, scrie cancan.ro.Iubirea lor a ars intens, poate prea intens, astfel că după numai doi ani totul s-a transformat în scrum. În loc să anunțe că s-au logodit, așa cum se aștepta toată lumea, ei au anunțat sec că și-au spus adio! Era a doua oara când anunțau despărțirea, așa că timp de câteva luni, toată lumea a sperat la o împăcare. Care însă nu a mai venit… Se săturaseră unul de altul, el a înșelat-o sau era ea prea geloasă? La momentul respectiv s-au făcut multe speculații, pe care niciunul nu le-a confirmat sau infirmat.Abia la patru ani de la anunțul despărțirii, când deja era într-o relație cu alt coleg, respectiv Radu Valcan, Adela a vorbit pentru prima oară despre despărțirea de Dan, într-un interviu sincer acordat revistei Ciao.„Pentru mine, Dan Bordeianu a fost primul bărbat, prima despărțire, prima dramă a lumii. O nenorocire. Era primul lucru rău prin care treceam, până atunci trăind o viață frumoasă și senină. Ei, odată cu despărțirea de Dan a venit și sfârșitul lumii. Mama mea a aflat o săptămână mai târziu că m-am despărțit de Dan și asta pentru că mă zăvorâsem în mine: nu telefon, nu ieșit din casă. Era dezastru și atât de tare m-a distrus, încât m-am mutat la mătușa mea. Dar mai multe neplăceri mi-am făcut gândind negativ în avans, dacă pot să zic așa.Exemplu: auzisem eu că femeile, când sunt foarte deprimate, sunt capabile să-și facă rău. Și am dat fuga la mătușa mea. (Râde) M-am mutat o lună. M-a hrănit, am râs cu verișorii mei, am trăit minunat... fără drame. Atunci am avut o revelație: de unde am plecat și, iată, unde am ajuns. Aha, deci realitatea nu e nici pe departe dramatică. De atunci, în clipa în care simt că pornește un gând negativ, îl stopez pur și simplu. Cum? Prin exercițiu”.Ea a lămurit și motivele rupturii: „Ne-am despărțit dintr-un neechilibru. Îmi lipsea participarea egală în acea relație. L-am cunoscut când el era deja actor și m-a învățat, cu răbdare, cum stau lucrurile cu actoria”.