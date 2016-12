De ce Shakira apare în videoclipuri doar alături de femei

Cântăreața columbiană Shakira apare în videoclipuri doar alături de femei fiindcă partenerul său, fotbalistul Gerard Pique, este foarte posesiv și nu vrea să își vadă iubita alături de alți bărbați, a declarat solista pentru revista Billboard.De când solista de 37 de ani își împarte viața cu fotbalistul mai mic cu zece ani decât ea, în cuplul lor există acorduri 'tacite'. 'Gerard este foarte posesiv. Nu vrea să turnez clipuri cu bărbați, așa încât le pot face doar cu femei', a spus Shakira. Ea a acceptat acest lucru fără să clipească. 'Îmi place că își protejează teritoriul, că îmi acordă atâta importanță', a adăugat cântăreața. Așa se explică faptul că interpreta piesei 'Waka waka' a turnat clipul 'Can't Remember to Forget You' alături de Rihanna, scrie Agerpres.