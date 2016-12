De ce se tem cel mai mult vedetele de pe la noi?

Ştire online publicată Marţi, 02 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aproape tuturor ne-a fost teamă de câte ceva când eram copii. Ori ne speriau părinții cu fiorosul „Bau-Bau”, ori cu „Baba Cloanța”, ori visam urât și dezvoltam adevărate fobii, de diferite feluri. Vedetele nu fac nici ele excepție de la regulă. Iată ce au declarat Victor Slav, Radu Vâlcan, Silvia și Angi (Pin-Up Girls) și Oana Mareș Viziru.Radu Vâlcan: „Mi-a fost și îmi este încă teamă de cutremure.”De același tip de fobie se pare că suferă și Rocsana Marcu: „Nu-mi era frică decât de cutremure, iar teama nu a trecut nici acum”.Victor Slav: „Cred că aveam vreo cinci ani când se lansa clipul Thriller al lui Michael Jackson. Îmi era frică de monștrii din videoclip, deși piesa îmi plăcea foarte mult”.Silvia (Pin-Up Girls): „Îmi era foarte frică de întuneric, când eram mică. Nu mă speriau cu Bau-Bau... nu era cazul”.Angi (Pin-Up Girls): „Nu eram un copil care se speria ușor. Am avut câteva zile când îmi era frică de o așa-numită Babă Cloanță, care nu știu cum arată sau ce făcea rău. Știu doar că era la ușă noaptea dacă ieșeam din casă. Dar nu a ținut mult pentru că am fost curajoasă, am căutat-o într-o seară și nu era”.Daiana Anghel: „Îmi era frică de întuneric și de carnea din supe. Nu țin minte să fi fost speriată cu Bau-Bau… În general, înțelegeam ce mi se spunea și nu prea era nevoie de sperieturi ca să mă potolesc”.Oana Mareș Viziru: „Nu mâncam atunci când eram mică, eram mofturoasă ca orice copil. Pentru asta exista Doamna Vulpe! O piele de vulpe cumpărată de mama pentru o căciulă. Nu și-a mai făcut căciulă din ea, pentru că era prea eficientă atunci când refuzam mâncarea. Când am crescut, m-am răzbunat și mi-am făcut eu căciulă din ea”.