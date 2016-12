De ce să-i oferi partenerului un masaj erotic

Ştire online publicată Vineri, 16 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un masaj erotic profesionist are beneficii asupra organismului, restabilind energia fizica si psihica. Prin arta masajului erotic, ii poti reda partenerului vigoarea, oferi clipe de relaxare si placere trupeasca. Masajul imbunatateste circulatia sanguina, contribuie la eliminarea toxinelor din organism si cresterea nivelului de serotonina, hormon al fericirii responsabil in procese mintale si afective, precum si in functii hormonale. Realizat corect, masajul erotic poate fi cea mai intima experienta traita in cuplu. Conditia de baza este sa ii oferi partenerului tau atentia cuvenita si timpul necesar pentru a decoperi si stimula manual fiecare parte a corpului sau. Pielea este cel mai mare organ de simt al corpului, astfel incat nu este o surpriza ca masajul sa fie considerat un cadou senzorial de exceptie..