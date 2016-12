De ce s-au despărţit Oana Sârbu şi Robert Turcescu

De ce s-au despărțit Oana Sârbu și Robert Turcescu

Ştire online publicată Vineri, 04 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Sârbu a acordat un interviu revistei OK! Magazine în care vorbește atât despre viața personală cât și despre cariera sa. În cadrul interviului, cântăreața mărturisește că relația cu vedeta TV a ajuns la sfârșit din cauza lipsei dispoziției de a oferi. Artista spune că prioritățile i s-au schimbat după apariția băiețelului.Oana Sârbu a vorbit deschis despre planurile sale din viața profesională și despre schimbările ce au avut loc în viața personal. Cântăreața a confirmat despărțirea de Robert Turcescu, preferând însă să păstreze discreția. Cu toate astea, Oana a mărturisit că a renunțat la relația cu vedeta B1 TV pentru că nu mai era dispusă să investească nimic în această relație."Când apare un copil, toate lucrurile se schimbă.O relație presupune o investiție și o muncă de zi cu zi, pe care nu ești întotdeauna dispus s-o faci. Iar pentru firile mai libertine, mai boeme, e foarte greu să tot stai să construiești", a declarat Oana Sârbu pentru OK! Magazine."Mi-am propus să nu mai repet experiențele care m-au marcat negative. N-aș mai merge până într-atât încât să mă las pe mine deoparte, să-I fac bine doar celuilalt. Încerc să înțeleg ce mi se întâmplă și să raportez totul la mine, nu la relații. Aici e zona în care-mi caut echilibrul", a mai spus aceasta, citează click.ro.