De ce nu mai divorțează Maria Marinescu de Frank Colin

Ştire online publicată Vineri, 10 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Designerul Maria Marinescu rupe tăcerea! Aceasta a vorbit în exclusivitate cu emisiunea Click! de la Prima Tv despre motivul pentru care nu mai divorțează de Frank Colin, scrie click.ro."Iubesc, sunt măritată cu omul pe care îl iubesc. Eu când nu iubesc simt că mă ofilesc așa, e o senzație foarte ciudată. Nu știu dacă toate femeile o au, dar clar nu e o stare prea bună, când nu ești îndrăgostit sau să nu iubești", a spus creatoarea de modă la microfonul Click!În primăvara lui 2014, designerul a depus la judecătoria Sectorului 1 o cerere pentru desfacerea căsătoriei de comun acord. S-a înțeles cu Frank să-i păstreze numele, cum să împartă averea famliei, iar copilul lor, Levin,în vârstă de 4 ani, să rămână în grija ei. Însă, în toamnă, Maria Marinescu s-a răzgândit și și-a retras actele. "A fost ceva la un moment dat care până la urmă nu s-a concretizat. Tot ce am făcut am făcut pentru că așa am simțit în momentul ăla. Nu mă interesează ce spune lumea, ce părere au alții. Contează foarte mult și faptul că ești măritată, adică actul în sine și copilul. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu l-am fi avut pe Levin. V-ați fi despărțit mult mai ușor să zicem? Nu știu dar oricum atârnă foarte greu un copil. Întotdeauna mi-am dorit să fac o familie cu același bărbat, cu care să crească copiii, să nu fie un tată vitreg", a mai declarat Maria Marinescu.