"De ce nu îți schimbi look-ul?" Esca a răspuns

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Esca a fost mereu adeptă tunsorii bob. "Nu mi-a zis nimeni să mă tund, am considerat că această coafură mi se potrivește. Într-o zi mi-am zis că trebuie să mai schimb ceva, iar într-o vineri mi-am facut bucle. Și am transformat și asta într-o regulă", a povestit Esca pentru perfecte.ro.Aceasta a continuat: "Nu cred că îmi voi face o altă tunsoare, mi se pare perfectă pentru meseria mea, deși mi-ar plăcea să am părul lung".