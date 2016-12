De ce nu a vrut copii Beatrice Rancea

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Beatrice Rancea crește o mulțime de câini la conacul în care locuiește la marginea Bucureștiului. Cunoscuta regizoare spune că, în prezent, are grijă de 26 de câini, de care se ocupă împreună cu partenerul ei de viață. Beatrice Rancea susține că n-a avut timp pentru a face un copil. Ea mai spune că un copil reprezintă o mare responsabilitate, la care nu crede că ar fi făcut față. „Toată lumea ne întreabă dacă ne ajută cineva, din punct de vedere financiar, cu animăluțele. Nu o face nimeni, pentru că nu am apucat să mă ocup de acest aspect. Pentru mine, îngrijirea lor este extrem de importantă: dacă eu nu am ce mânca, nu-i problemă, dar dacă ei nu au, sunt în stare să omor! Acum am 26 de câini. Din păcate, câțiva ne-au mai murit. E greu…”, spune Beatrice Rancea, într-un interviu recent, acordat revistei VIP.