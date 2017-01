De ce aţi minţit fanii Harry Potter?

De ce ați mințit fanii Harry Potter?

Ştire online publicată Luni, 11 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Studiourile Warner Bros nu au reușit să finalizeze în timp util conversia în 3D a filmului „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1" și, pentru a nu-i face pe fani să aștepte prea mult, au luat decizia ca filmul să fie lansat în versiunea clasică 2D, în Marea Britanie și în Statele Unite, pe 19 noiembrie. În schimb, următorul film din serie, intitulat „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2", va fi lansat în ambele versiuni - 2D și 3D - pe 15 iulie 2011. Acesta va fi primul film din franciza „Harry Potter” ce va fi lansat în format 3D. „Harry Potter and the Deathly Hallows” ar fi trebuit să fie cel de-al șaptelea și, totodată, ultimul roman din seria „Harry Potter”, însă, săptămâna trecută, autoarea britanică JK Rowling a declarat că ar putea să completeze seria cu alte câteva romane despre aventurile vrăjitorului Harry Potter. Într-un interviu acordat celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, scriitoarea britanică a mărturisit că personajele din această serie de succes se află încă în mintea ei și că este foarte posibil să mai scrie câteva romane despre ele.