De ce arată Andreea Bănică aşa bine?

De ce arată Andreea Bănică așa bine?

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bănică este o veterană a scenei muzicale românești. Dincolo de muzică însă, artista arată impecabil, iar acest lucru li se datorează stiliștilor, scrie showbiz.ro.„De atâta timp de când sunt în showbiz lucrez cu stiliștii cei mai buni. Atenție! Stiliști, nu așa-zișii oameni care critică pe toată lumea în diferite publicații”, spune Andreea. „Cel mai mult am lucrat și lucrez cu Ciprian Șipoș. În toate videoclipurile mele, Ciprian m-a făcut să arăt bine pentru fanii mei. De-a lungul timpului am avut ce să învăț de la el. Așa am învățat că cele mai importante sunt accesoriile!”, mai spune cântăreața, care a fost aleasă solista anului 2011 în România.„Am făcut o pasiune pentru pantofi, în care investesc mult. Mai nou, mă sfătuiesc cu fanii mei despre costu-mele de scenă, despre cum le place să mă vadă îmbrăcată, pe contul meu de Facebook”. Însă, dincolo de ceea ce dă bine la televizor sau în fața publicului, pentru un artist este important să se simtă bine în pielea lui.„Pentru mine este foarte important că eu să mă simt bine în costumele de scenă și să le placă fanilor mei, nu celor care mă critică! Întotdeauna voi apela la stiliști pentru ședințele foto, pentru videoclipuri, pentru toate aparițiile mele importante în showbiz!”, încheie Andreea Bănică.