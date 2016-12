De ce a vrut să se sinucidă Simona Traşcă

De ce a vrut să se sinucidă Simona Trașcă

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Trașcă sau, cum mai este ea numită, „Pamela de România” și-a deschis sufletul în fața Simonei Gherghe. Venită în platoul emisiunii „Acces direct”, Simona Trașcă a vorbit despre viața plină de necazuri pe care a dus-o până acum.La 14 ani, a fost nevoită să fugă de acasă. „Tata era mai golan, tot timpul a avut foarte multe femei. Pe mama o bătea zilnic, uneori și de trei ori pe zi. Pentru că am ochii verzi, zicea că nu sunt a lui. O dată am fugit pe geamul de la baie, desculță. Am dormit în parc în noaptea aia”, a povestit Simona Trașcă.Pe când avea 15 ani și jumătate, Mahmoud Ahmad Hammoud i-a propus să se mute cu el, dar problemele tot nu s-au terminat. „Eram gravidă când m-a bătut prima dată. Lipsea de acasă foarte mult, se ducea cu femei. A fost mai rău să mă bată soțul decât tatăl. Am stat căsătorită cinci ani”. Copilul și l-a recuperat abia după nouă luni, după ce Mahmoud l-a luat pe micuțul Fady cu el în Liban.Și, tot în perioada în care era căsătorită cu el, a mai trecut printr-o traumă: la 16 ani, a fost violată, după ce a refuzat să bea alături de patronul unui club și de prietenul acestuia. „Când am plecat din club, m-au dus la hotel și m-a violat unul dintre ei”, a povestit Pamela de România.„Până la 32 de ani, am alergat numai după iubire”, a mărturisit vedeta. „Am început o relație cu Andrei Jilavu, dacă nu merge nici asta...” Gândul sinuciderii a bântuit-o în repetate rânduri, însă de fiecare dată s-a gândit că, din punct de vedere creștin, un astfel de gest ar fi un păcat de neiertat. „Nu sunt fericită, sunt foarte depresivă”, a spus, cu ochii în lacrimi, Simona Trașcă.