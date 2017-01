De-ale avocaţilor

De-ale avocaților

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Iată o selecție de întrebări care au fost puse în realitate de către unii avocați unor martori în timpul unor procese care au avut loc în Statele Unite. Avocat: Ați întreținut relații sexuale cu el la New York? Martor: Refuz să răspund la această întrebare. A: Ați întreținut relații sexuale cu el la Chicago? M: Refuz să răspund la această întrebare. A: Ați întreținut relații sexuale cu el la Miami? M: Nu. v v v Avocat: Pe ce dată este aniversarea dumneavoastră? Martor: 15 iulie. A: Ce an? M: În fiecare an. v v v Avocat: Această boală vă afectează memoria? Martor: Da. A: În ce mod vă afectează memoria? M: Am uitat. A: Ați uitat... Puteți să ne dați un exemplu de ceea ce ați uitat? v v v Avocat: Care a fost primul lucru pe care vi l-a spus soțul dumneavoastră? Martor: A spus „Unde sunt, Cathy?” A: Și de ce v-a enervat chestia asta? M: Pentru că pe mine mă cheamă Susan. v v v Avocat: La ce distanță se aflau vehiculele în momentul coliziunii?