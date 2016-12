David şi Victoria Beckham, părinţi pentru a patra oară

David și Victoria Beckham, părinți pentru a patra oară

Ştire online publicată Marţi, 12 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

David și Victoria Beckham au devenit, duminică dimineață, părinți pentru a patra oară, după ce Victoria a născut fetița mult așteptată de întreaga familie.Cuplul care mai are încă trei băieți, Brooklyn în vârstă de 12 ani, Romeo de opt ani și jumătate și Cruz de șase ani și jumătate, mai are acum și o fetiță. Familia Beckham a anunțat că fetița lor se va numi Harper Seven Beck-ham. Ea a cântărit la naștere 3,45 kilograme și s-a născut într-un spital din Los Angeles.