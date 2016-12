David Hasselhoff, sub supraveghere psihiatrică

01 Decembrie 2009

Actorul a fost spitalizat în cursul zilei de vineri și plasat sub supraveghere psihiatrică, în conformitate cu codul 5150 din California, folosit și în cazul cântăreței Britney Spears la începutul lui 2008. Acest cod se aplică doar persoanelor considerate a fi un adevărat pericol pentru ele însele sau pentru societate. Potrivit acestei proceduri, David Hasselhoff urma să fie ținut sub supraveghere psihiatrică timp de 72 de ore, dar a fost eliberat după doar 48 de ore. El a trebuit să treacă o serie de teste psihologice. Actorul David Hasselhoff nu este la primul incident de acest fel, problemele sale cu alcoolul fiind deja de notorietate la Hollywood. David Hasselhoff a fost spitalizat ultima oară în luna octombrie, la Londra, după o pe-trecere. Atunci, actorul l-a lovit în plină figură pe unul dintre doctorii hotelului în care era cazat. În octombrie 2007, David Hasselhoff, în vârstă de 56 de ani, s-a internat într-o clinică de dezintoxicare pentru a-și trata dependența de alcool. Cariera lui Hasselhoff a început cu un rol în serialul „Tânăr și neliniștit”, pe care l-a jucat în perioada 1975 - 1982. În 1990, el și-a lansat primul album muzical, „Looking for Freedom”, urmat apoi de „Crazy for You” (1991) și „Miracle of Love” (1995). Hasselhoff a revenit în lumea cinematografiei ca actor și producător al „Baywatch - Echipa de intervenție”, care l-a făcut celebru în întreaga lume. David Hasselhoff a fost externat, duminică, după ce a petrecut 48 de ore sub supraveghere psihiatrică la Centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles, actorul fiind internat, vineri, din cauza unor convulsii puternice, după ce consumase o cantitate mare de alcool, informează thehollywoodgossip.com.